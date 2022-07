Nubifragi, vento forte e rischio allagamenti: allerta gialla della Protezione Civile

Dopo la pioggia e il forte di vento di lunedì notte, per la giornata di oggi permarranno condizioni di instabilita? con precipitazioni sparse che, a piu? riprese, interesseranno irregolarmente gran parte della Lombardia: "Le precipitazioni risulteranno a prevalente carattere di rovescio e temporale, con possibili fenomeni anche di forte intensità – scrive la Protezione Civile lombarda –. Si segnala, durante il corso della giornata, il rinforzo dei venti in pianura, mentre In montagna si attendono venti deboli o moderati. Si sottolinea che saranno possibili ovunque raffiche oltre i 60 km/h anche associate ai fenomeni temporaleschi".

Nel Bresciano, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla temporali per Valcamonica, Prealpi, laghi e pianura. Le precipitazioni sono attese per stanotte a partire dalle 23 (in montagna dalle 20), con accumuli anche molto abbondanti: "La scarsa ventilazione in quota proveniente da ovest e la ventilazione di Bora al suolo – spiegano gli esperti di ZenaStormChaser – disegnano una situazione di shear contrapposto con probabili temporali stazionari e rischio allagamenti. In queste situazioni, individuare esattamente la zona dove i temporali stazioneranno maggiormente è pressoché impossibile. L'area con il livello 2 (immagine sotto) rappresenta la zona con più chance di assistere ad allagamenti, ma anche il livello 1 in questi casi non va preso sotto gamba. Basso il rischio grandinate, mentre saranno possibili downburst".



Fonte: ZenaStormChaser