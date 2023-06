Maltempo, non è ancora finita: nel Bresciano nuova allerta nubifragi

Meteo. Sulla Penisola si preannuncia un'altra giornata all'insegna dell'instabilità, "legata alla presenza di un nucleo di aria fredda in quota posto tra il Golfo del Leone e la Sardegna, che richiama vorticità positiva dal nord Africa", spiegano gli esperti di ZenaStormChaser.

Sul Nord Italia, nel pomeriggio il maltempo interesserà Alpi e Appennino, "con sconfinamenti lungo le coste dell'Adriatico e sulla Pianura Padana – spiegano ancora i meteorologi –. I temporali risulteranno poco mobili con accumuli di grandine al suolo e allagamenti. Si tratterà di sistemi multicellulari anche parecchio sviluppati".

"La propagazione dei fenomeni – continuano – avverrà in maniera caotica e a cascata tramite il meccanismo degli outflow (l'aria che si propaga verso l'esterno di un complesso temporalesco, ndr)".

Brescia e provincia

Per quanto riguarda Brescia città, temporali e schiarite sono previsti a partire dalle 20 e proseguiranno per tutta la notte, fino alle 8 di lunedì mattina. Stessa situazione nella Bassa, ma – nelle zone di confine verso il Cremonese e il Mantovano – le possibilità di acquazzoni sono ridotte. I fenomeni più consistenti sono previsti su Alpi e Prealpi: nella media e alta Valcamonica sono attesi nubifragi già nel tardo pomeriggio con accumuli consistenti. Stessa situazione in Val Trompia e Val Sabbia; occhi puntanti su Bagolino e la Valle del Caffaro, dove – stando alle previsioni de ilMeteo.it – dalle 17 alle 19 saranno possibili accumuli (per ogni ora) di oltre 8 litri di pioggia per metro quadro di superficie.