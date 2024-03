Pasqua e Pasquetta: le ultime previsioni meteo per Brescia e provincia

Sembra ormai certo: non sarà una Pasqua baciata dal sole, almeno al Nord. Durante il weekend, l’Italia sarà spaccata in due: il flusso atlantico perturbato porterà nuove precipitazioni al Nord, mentre l’azione anticiclonica di matrice subtropicale che risalirà dal Nord Africa garantirà sole e caldo al Sud.

"Piogge e temporali da un lato e sole con clima molto mite, a tratti caldo, dall'altro - spiega Carlo Migliore di 3Bmeteo.com -. Il tutto condito da venti a tratti forti e una notevole quantità di pulviscolo sahariano in sospensione, che tra l'altro incentiverà le precipitazioni, laddove previste".

Per quanto riguarda la nostra provincia, il sole potrebbe intravedersi nella giornata di sabato 30 marzo, mentre per Pasqua e Pasquetta sono previste piogge, anche piuttosto abbondanti: salvo clamorosi ribaltoni, i tradizionali picnic e le grigliate all’aperto dovranno essere rimandati al 2025. Il giorno più piovoso sarà infatti lunedì 1° aprile. Ma vediamo, più nel dettaglio, che (brutto) tempo farà.

In città il sole farà capolino nella mattinata di sabato: dalla serata sono invece previste piogge da moderate a consistenti, che terranno banco anche per (quasi) tutta la domenica di Pasqua. Ulteriore peggioramento lunedì dell'Angelo: nel primo pomeriggio sono previsti temporali con accumuli consistenti tra le 13 e le 16. Situazione simile sui grandi laghi (Garda, Iseo, Idro): le spiagge resteranno deserte, così come salteranno le passeggiate sul lungolago, soprattutto a Pasquetta (nel pomeriggio sono previsti accumuli orari fino a 8 mm). Nella bassa pianura, invece, le precipitazioni dovrebbero essere meno abbondanti. Non andrà meglio nelle valli, dove la quota neve è prevista tra i 1.200 e 1.800 metri d’altitudine.