Ponte dell'Immacolata, sono in arrivo pioggia e neve: le ultime previsioni meteo

Nel corso del Ponte dell'Immacolata, una serie di perturbazioni transiteranno sull'Italia determinando nevicate fino a quote basse al Nord.

"La prima perturbazione della serie è attesa dalla serata di oggi a partire dal Nordovest e sarà foriera di nevicate sulle Alpi occidentali e sulle vette dell'Appennino settentrionale, prima di intensificarsi nella giornata successiva – spiega Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com –. Già sul finire della giornata le nevicate potrebbero farsi più insistenti sulle Alpi Marittime e Cozie, dove sulle vette potrebbero accumularsi i primi 10cm".

"Venerdì – continua il meteorologo – la perturbazione si estenderà rapidamente a tutto il Nord Italia e l'aria fredda in gioco permetterà alla neve di cadere fino a quote basse in particolare al Nordovest, dove al mattino i fiocchi potrebbero imbiancare anche la pianura del Cuneese, anche con uno strato di circa 5cm a Cuneo città e possibili fiocchi misti a pioggia a Torino. Con il passare delle ore il fronte si concentrerà su Lombardia e Nordest. Il limite neve si rialzerà gradualmente, fino a portarsi intorno a quota 800/1000m entro sera sulle Alpi orientali, prima dell'esaurimento delle precipitazioni. Gli accumuli più importanti nell'arco delle 24 sono attesi sulle Alpi occidentali, sulle vallate orientali lombarde, Trentino, Cadore e Carnia, con locali picchi anche di 30cm a 2000m in prossimità dei confini con la Francia, circa 10/20cm sugli altri settori". La neve scenderà anche nelle alti valli bresciane. A Ponte di Legno, a 1.200 metri di quota, nevicherà per quasi tutta la giornata: i fiocchi cadranno soprattutto dalla mezzanotte di giovedì all'alba di venerdì. In pianura pioverà e sono attesi anche accumuli consistenti.

Spiega ancora 3Bmeteo.com: "Sabato la depressione iberica si sposterà verso il Mediterraneo centrale accompagnando una nuova perturbazione a breve distanza, responsabile di altre nevicate che questa volta si concentreranno soprattutto sulle Alpi centro-orientali. Il limite neve oscillerà intorno ai 1300/1500m per buona parte della giornata, calando in serata fin verso i 1000m per l'ingresso sul Nord Italia dell'aria fredda dall'Europa centrale. Gli accumuli di neve fresca saranno in questo caso più esigui". Nel corso di questa giornata, nella nostra provincia sono attesi pochi centimetri, con nevicate modeste anche sopra i 2.000 metri. A Brescia città è previsto cielo coperto in mattinata e pioggia debole nel pomeriggio.

Infine domenica, quando il Ponte dell'Immacolata dovrebbe chiudersi con il riversamento dell'aria fredda sul Nord Italia, che – conclude Lorenzo Badellino – sarà responsabile di un sensibile calo termico, ma anche con residue nevicate sulle Alpi orientali fino a quote basse o di fondovalle, seppur deboli". Sulle montagne bresciane non si attendono precipitazioni, ma un cielo nuvoloso a tratti soleggiato. In pianura, invece, al mattino scenderà la pioggia, con un lento miglioramento nel corso della giornata.