Pasqua e Pasquetta 2023: le ultime novità sulle previsioni meteo

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta? Mancano ancora troppi giorni per aver un quadro d'insieme veramente attendibile, ma già i meteorologi nostrani avanzano le prime previsioni: "La settimana che ci porterà ai giorni di Pasqua e Pasquetta –

scrive Lorenzo Badellino di 3Bmeteo.com – si aprirà all'insegna di una dinamica circolazione atmosferica, innescata da un affondo di aria fredda e a tratti instabile proveniente dalle latitudini artiche, molto simile a quello che abbiamo vissuto nella parte iniziale di questa settimana".

"L'evoluzione si complica per il lungo weekend pasquale, a causa della distanza temporale che rimane notevole – aggiunge Badellino –. In linea di massima, però, sembrerebbe rimanere aperto l'afflusso di correnti fresche e instabili dalle latitudini settentrionali verso il cuore del Continente, per lo sbilanciamento dell'anticiclone atlantico verso l'Europa nordoccidentale e per le ripetute discese di correnti da nord lungo il suo bordo destro".

Insomma, quelle che si prospettano sembrano essere giornate dal tempo piuttosto instabile, sebbene resti da capire quale potrà essere l'esatta traiettoria degli impulsi provenienti da nord, ovvero se punteranno al Mediterraneo centrale e all''Italia o se – invece – si dirigeranno verso la penisola Balcanica: "Nel primo caso, quello che ad oggi parrebbe il più probabile, potremmo aspettarci altre giornate instabili soprattutto sul versante adriatico e al Sud, con temperature a tratti anche inferiori alle medie del periodo – conclude l'esperto di 3Bmeteo.com –. Nella seconda ipotesi, oggi meno probabile, tale configurazione fredda e instabile riguarderebbe più da vicino i paesi balcanici, mentre in Italia si assisterebbe ad una maggior presenza dell'anticiclone e a condizioni un po' più stabili". Non resta che aspettare, dunque, e nei prossimi giorni vi terremo informati sulla traiettoria delle correnti d'aria fredda "in marcia" verso sud.