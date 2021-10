Vento a 90 km/h, nubifragi e rischio allagamenti: allarme rosso in Lombardia

Nella giornata di martedì, sulla Lombardia sono previste condizioni di forte maltempo, con precipitazioni insistenti per tutta la giornata sui settori alpini e prealpini, in possibile attenuazione in pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane.



Le precipitazioni saranno anche a carattere temporalesco e, in concomitanza dei fenomeni convettivi più intensi, non si escludono intensificazioni delle precipitazione anche nelle aree alpine e prealpine centro orientali. È prevista un'intensificazione del vento dalla prima parte della giornata e – in particolare – tra le ore notturne e le prime ore del mattino, con possibili colpi di raffica che potranno superare localmente i 70-90 km/h, sia in pianura che sui rilievi.





La Protezione Civile lombarda ha diramato un allarme rosso per Varesotto, Comasco e la zona nord dell'hinterland milanese. Nel Bresciano allerta arancione per i laghi e l'arco prealpino. In città è previsto un temporale con piogge abbondanti nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17.



Nella giornata di domani, invece, è atteso un graduale miglioramento sulla fascia occidentale della regione; tempo invece ancora instabile sulla parte orientale e nel Bresciano, con precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata, in attenuazione dal pomeriggio.