Giorno dell'Immacolata, certa la neve in pianura al Nord: dove nevicherà

Ormai è certo: l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, la neve scenderà fino in pianura: "Il dubbio – scrive il meteorologo Carlo Migliore di 3Bmeteo.com – riguardava soprattutto la tenuta del cuscinetto di aria fredda che si adagerà sul catino padano nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a causa dei cieli sereni ma la sua resistenza sarà garantita e non solo per la giornata dell'Immacolata ma anche per il giorno 9 che vedrà ancora nevicate a tratti fino in pianura".



"Non tutto il bacino padano tuttavia sarà interessato da nevicate in piano – spiega ancora Migliore –, l'aria più mite richiamata dal vortice atlantico responsabile del peggioramento riuscirà in parte a infiltrarsi e a innalzare lo zero termico, soprattutto sul settore orientale compreso tra il basso Veneto, il Friuli, la Romagna e parte dell'Emilia orientale. Le condizioni locali saranno per questo assai determinanti".

In alcune città, come Torino, sono attesi accumuli fino a 20 centimetri. Andrà meglio (o peggio, a seconda dei gusti) a Brescia, dove nevicherà dalle 19 di mercoledì fino alle 4 di giovedì mattina: per ilMeteo.it dovrebbero scendere fiocchi per un totale di 5-6 centimetri.

La precipitazione nevosa sulla pianura bresciana sarà più intesa nella zona di nord-ovest, perderà invece di intensità scendendo verso la Bassa, mentre avvicinandosi al Lago di Garda dovrebbe tramutarsi in pioggia. Su Alpi, Prealpi e nelle valli nevicherà ovunque, con precipitazioni consistenti oltre i 500-600 metri.