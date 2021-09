Abbonamenti agevolati autobus e metro per studenti universitari

Al via la campagna abbonamenti per il trasporto pubblico dedicata agli studenti universitari

Anche quest’anno il Comune di Brescia, in collaborazione e con il contributo economico delle Istituzioni Universitarie Bresciane e del Gruppo Brescia Mobilità, propone una speciale campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle istituzioni universitarie bresciane con un ricco pacchetto di opportunità per gli spostamenti con i mezzi pubblici.

A tutti gli studenti iscritti agli Atenei di Brescia (Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia, Accademia di Belle Arti di Brescia Santa Giulia, Libera Accademia di Belle - LABA, Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” ed ENAIP di Botticino) viene offerta la possibilità di utilizzare il servizio di trasporto pubblico grazie agli abbonamenti a prezzo agevolato validi per viaggiare in metro e in bus all’interno della città (zona 1) ma anche dei 14 comuni dell’area urbana (zona 2).

Gli sconti previsti per studenti e matricole

Per gli studenti neoiscritti (le matricole) lo sconto è del 35%: l’abbonamento annuale di sola Zona 1 o sola Zona 2 costerà 169€ a fronte dei 260€ previsti per l’annuale studenti, mentre l’abbonamento annuale di Zona 1+2 costerà 269€ a fronte dei 410€ previsti per l’annuale studenti corrispondente.

Per gli studenti universitari frequentanti gli anni successivi al primo lo sconto è del 25%: l’abbonamento annuale di sola Zona 1 o di sola Zona 2 costerà 199€, mentre l’abbonamento annuale di Zona 1+2 costerà 309€.

Le esigenze degli universitari sono molto diverse, pertanto ogni studente può scegliere la data di inizio della validità del proprio abbonamento: il titolo di viaggio può essere infatti valido a partire dal 1° settembre, dal 1° ottobre o dal 1° novembre.

Come richiedere gli abbonamenti agevolati

Gli studenti universitari per richiedere gli abbonamenti agevolati non dovranno più recarsi fisicamente presso gli Infopoint del Gruppo Brescia Mobilità per presentare la documentazione richiesta, ma potranno acquistare l’abbonamento comodamente da casa: il nuovo shop online del Gruppo Brescia Mobilità permette ai nuovi abbonati di richiedere la Omnibus Card con consegna gratuita a domicilio e a tutti di acquistare il proprio abbonamento, caricando la dichiarazione di frequenza di un corso universitario (o la dichiarazione di impegno all’iscrizione ad un corso universitario per le matricole) via web.

Quest’anno utilizzare metro e bus per i propri spostamenti è ancora più conveniente grazie allo sconto promozionale del 5% per chi entro il 31 ottobre 2021 richiederà un abbonamento annuale utilizzando lo shop online. Per gli studenti delle università bresciane che utilizzano saltuariamente i servizi di trasporto pubblico sono inoltre a disposizione pacchetti a prezzo agevolato da 50 corse (con validità 3 mesi o 6 mesi) o da 100 corse (con validità 9 mesi), che permettono di viaggiare in Zona 1 o in Zona 1+2.

Agevolazioni anche per bike e car sharing

Le agevolazioni non riguardano solo gli abbonamenti al trasporto pubblico: Comune di Brescia e Gruppo Brescia Mobilità vanno incontro agli studenti con sconti e gratuità anche per l’utilizzo degli altri servizi di mobilità della città .A tutti gli studenti degli Atenei di Brescia che presentano documentazione di iscrizione ad un corso universitario è riservata una speciale agevolazione per l’utilizzo di Bicimia: non viene richiesto il pagamento della cauzione di 25€, ma solo il versamento dei 5€ di credito per l’utilizzo del servizio, che è inoltre sempre gratuito nei primi 45 minuti di utilizzo.

Vantaggi anche per chi vuole provare, o continuare ad utilizzare, il car sharing: gli studenti possono abbonarsi ad Automia, il servizio di car sharing di Brescia Mobilità, al costo annuale di 50€ e godere dello sconto del 50% sulle tariffe variabili (oraria e chilometrica).