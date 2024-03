Un corso a Montichiari per diventare tecnici assaggiatori di salame (e di salumi): è promosso dall’amministrazione comunale visto il successo della gara dedicata al salame nostrano – per la cronaca: anche quest’anno si replica, in DATE ottobre – e organizzato dalla Onas, l’Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi. “Il corso di primo livello – fa sapere il sindaco Marco Togni – si terrà sabato 6 e sabato 13 aprile al Centro Fiera. Il modulo è composto da 5 lezioni e saranno fornite dispense, slide e la app per la compilazione delle schede. Vi saranno 10 prodotti in degustazione con analisi sensoriale guidata: al termine si otterranno la patente e l’attestato tecnico di assaggiatore di salumi”.

Il programma del corso

Le iscrizioni sono ancora aperte (info a questo link) ma i posti sono limitati. Partecipare costa 158 euro, inclusa la quota associativa annuale di Onas di 45 euro. Il corso vero e proprio sarà anticipato, giovedì 4 aprile alle 18.30, da una videoconferenza di presentazione (facoltativa) con presentazione dell’associazione e linee guida all’utilizzo della piattaforma Academy. Questo il programma del corso:

Sabato 6 aprile

1a LEZIONE | 08:30 - 10:30

Analisi Sensoriale: fisiologia degli organi di senso, analisi qualitativa e quantitativa, schede, panel test.

Degustazione guidata di: 2 salumi

2a LEZIONE | 10:30 - 12:30

Il suino: dall’allevamento alla macellazione; Il suino da agricoltura biologica. Le razze autoctone.

Degustazione guidata di: 2 salumi

3a LEZIONE | 14:00 - 16:00

Materie prime nella produzione dei salumi: caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche.

Degustazione guidata di: 2 salumi

Sabato 13 aprile

4a LEZIONE | 08:30 - 10:30

Le varie categorie di salumi: cotti, crudi, spalmabili e affumicati

Degustazione guidata di: 2 salumi

5a LEZIONE | 10:30 - 12:30

I prodotti DOP, IGP, STG, PAT. Tracciabilità ed etichettatura

Degustazione guidata di: 2 salumi

Il corso si concluderà con un esame finale (online) con test a risposte multiple, in calendario da lunedì 15 a giovedì 18 aprile. Ancora da definire la data di consegna degli attestati: a seguire momento conviviale con cena e degustazione.