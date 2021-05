Istituti tecnici superiori in provincia di Brescia: la nuova offerta formativa

Più di 4.350 studenti, 172 percorsi attivi, l'80% dei diplomati occupati entro un anno, 800 ore garantite di stage in azienda, la metà dei docenti in arrivo direttamente dal mondo del lavoro: sono questi i numeri degli Its in Lombardia, gli Istituti tecnici superiori presenti anche in provincia di Brescia con quattro fondazioni (Its Angelo Rizzoli, Its Machina Lonati, Its Nuove tecnologie per la vita, Its Lombardia Meccatronica).

Cosa sono gli Istituti tecnici superiori

L'offerta formativa è stata presentata, con un webinar online, a due passi dal Primo Maggio, la Festa del lavoro: all'appuntamento, organizzato per presentare le opportunità e le professioni connesse ai percorsi di Istruzione tecnica superiore (ovvero: i nuovi corsi di formazione terziaria non accademica), hanno partecipato oltre 700 ragazzi di licei, istituti tecnici e professionali, Centri di formazione professionale (da tutta la regione).

Martedì 4 maggio, dalle 15 alle 17, sul portale its4future.it (il portale di riferimento per l'offerta formativa Its in Lombardia) è programmato un open day virtuale. In Lombardia, ricordiamo, sono attivi percorsi riconducibili a 6 diverse aree tecnologiche. Gli Its vengono definiti come “un ponte tra scuola e lavoro”: si sviluppano in corsi biennali o triennali, con una metodologia didattica applicativa e non meno di 800 ore in stage o in apprendistato in azienda.

La mappa dei percorsi bresciani

Questa è la mappa dei corsi Its attivi in provincia di Brescia.

Fondazione Its I Cantieri dell'arte (Ente Sistema Edilizia Brescia)

Tecnico superiore per la conduzione cantiere restauro architettonico

Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle costruzioni

Fondazione Its Agrorisorse (Accademia Symposium Rodengo Saiano)

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali

Smart manager dell'enoturismo e della gestione dei processi in viticoltura

Its Lombardia Meccatronica (IIS Cerebotani Lonato)

Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici industriali

Its Machina Lonati (Brescia)

Product & Design Manager 4.0

Marketing e comunicazione per l'internazionalizzazione dell'impresa

3D Fashion Designer

Stilista tecnologico

Fashion Retail Manager

Its Jobs Factory (Manerbio – Verolanuova)

Tecniche di installazione e manutenzione impianti civili e industriali

Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici

Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria

Le testimonianze dei ragazzi

“Ho iniziato questo percorso dopo aver frequentato un istituto tecnico turistico alle superiori, e ho poi deciso di seguire il corso per hotel manager – la testimonianza di Erica Volpi, ex studente della Fondazione Innovaprofessioni – una scelta nata dalla grossa passione che avevo per il mondo degli alberghi, che non sono solo ricevimenti e bar, ma presentano una dettagliata divisione in settori: accoglienza, food and beverage, housekeeping e tutta la parte economica. Una serie di aspetti che si approfondiscono in modo teorico e pratico nel corso, con esperti del settore. Un mio docente, responsabile di una struttura ricettiva, mi ha proposto una collaborazione iniziale sotto forma di stage: da lì è arrivato il contratto a tempo indeterminato; in seguito sono cresciuta diventando responsabile di reparto housekeeping, per poi spostarmi in un altro albergo, con la stessa mansione. Attualmente ricopro il ruolo di tutor proprio nella Fondazione che mi ha formato.”

“Dopo aver frequentato il liceo, mi aspettavo di iscrivermi all’università, e in particolare a Ingegneria. Tuttavia, non riuscivo a scegliere, visto le numerose specializzazioni presenti – racconta Sara Travaini, studente della Fondazione Its Lombardia Meccatronica – Abitando a Lonato, ho deciso di andare all’open day dell’Its Lombardia Meccatronica, che riuniva di fatto tutti i miei interessi nell’area: da qui la decisione di intraprendere il percorso dell’Its. In particolare, le materie di base sono la meccanica, l’elettronica e l’informatica, ma lo scopo del mio Its è quello di insegnare tutte le materie innovative legate a Industria 4.0, come la robotica oppure la stampa e gli scanner 3D, i microcontrollori, la programmazione. Al momento sto completando il mio stage di secondo anno in un’azienda di stampa 3D in Svizzera".