"La Bussola": formazione e informazione sul mercato del lavoro

A poco più di un mese dal suo avvio, il progetto “La Bussola: orientiamoci nel mercato del lavoro” si è rivelato essere uno strumento efficace al servizio dei cittadini che necessitano di un aiuto nel progettare o riprogettare la propria vita professionale. Sono oltre 50 le persone che attraverso la compilazione del form disponibile sul sito web del Comune di Provaglio d’Iseo hanno chiesto di essere contattate e avviate a colloquio con le agenzie per il lavoro GIGroup e Adecco, che con AQM srl sono partner del progetto.

Avviato il primo step, la seconda fase del progetto prevede la realizzazione di percorsi di formazione per i disoccupati e di orientamento per gli studenti. I corsi professionalizzanti in programma che mirano ad accrescere le conoscenze e le abilità pratiche necessarie alla collocazione o ricollocazione nel contesto lavorativo sono nati dall’esperienza che AQM e le APL hanno maturato nel corso degli anni.

Lo spazio formazione: i corsi in programma

Sta già volgendo al termine la prima edizione del corso per Operatori Cnc, organizzato da GIGroup con docenti AQM ed i corsi per addetti al magazzino e addetti al picking. Per ora altri quattro sono pianificati, ma nei prossimi mesi, anche in base alle richieste provenienti dalle aziende, potrebbero aumentare. Oltre alla partecipazione dei residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo che sono interessati ed hanno aderito al progetto, sono aperti anche a tutti gli iscritti alle agenzie per il lavoro.

Questi i nuovi corsi già in programma:

Operatore Cnc (Adecco): inizio corso 8 marzo, durata 80 ore

Cablaggio elettrico (Adecco): inizio corso 12 aprile, durata 80 ore

Manutenzione elettromeccanica (GIGroup): inizio corso 3 maggio, durata 120 ore

Metal Academy (GIGroup): inizio corso 27 settembre, durata 120 ore

Il percorso di orientamento per i giovani

Il progetto di orientamento rivolto ai giovani ancora coinvolti in percorsi di studio ma aperto anche alle loro famiglie e a chiunque interessato, consisterà nella realizzazione di cinque eventi di formazione virtuali già calendarizzati che verranno svolti con modalità a distanza. Si comincia il 3 marzo con Adecco e “Il mercato del lavoro: le figure professionali e le competenze richieste dal territorio”, per proseguire poi il 18 marzo (GIGroup) con “Logistica 4.0”, il 24 (Adecco) con “Digital Reputation”, il 10 aprile (GIGroup) “Futuro prossimo: orientarsi in questo nuovo contesto”, il 14 (Adecco) “Gli strumenti di ricerca attiva”, a maggio (Adecco) una lezione sulle forme contrattuali.

Per far si che il calendario degli appuntamenti sia diffuso in modo capillare tra gli studenti e le loro famiglie oltrechè avvalersi delle maggiori piattaforme social verranno coinvolti anche i dirigenti scolastici della scuola secondaria di primo e secondo grado che già collaborano in altre iniziative con i promotori del progetto Bussola. Per maggiori informazioni è possibile mandare una mail a progettobussola@aqm.it.