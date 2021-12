Valle Sabbia: presentazione corso di formazione al musei archeologici tra analogico e digitale

Il Museo Archeologico della Valle Sabbia di Gavardo in collaborazione con il Museo Archeologico "G. Rambotti" di Desenzano del Garda organizza il corso gratuito di formazione "I musei archeologici tra analogico e digitale", per ripensare e condividere nuove strategie educative della didattica digitale tra scuola e museo.



Condotto da uno staff di professionisti che operano nella cultura e nella didattica museale, collaborando con musei, istituti scolastici e istituzioni culturali, intende sviluppare i seguenti contenuti ed obiettivi:



- La conoscenza del territorio del Garda bresciano e della Valle Sabbia

- La realizzazione di brevi contenuti multimediali per attività didattica a distanza

. La possibilità di offrire ai giovani nuove opportunità lavorative nel campo della didattica museale (collaborazioni con i musei).



Il corso, oltre alla possibilità di essere seguito online, prevede anche alcune giornate in presenza presso il museo di Gavardo e Desenzano, in base ovviamente alla situazione pandemica generale e con un numero massimo di 25 partecipanti.



Le iscrizioni potranno pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2022.



Per informazioni sul programma e registrazione: https://bit.ly/3dLlfSl



PRESENTAZIONE DEL CORSO: LUNEDÌ 20 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 4:00-15:50 E 16:00-18:00 (anche online)



Il corso è organizzato con il sostegno economico di Regione Lombardia nell’ambito dei BANDI CULTURA 2021- Bando per la valorizzazione, promozione di istituti e luoghi della cultura, patrimonio immateriale, Siti UNESCO e itinerari culturali, catalogazione del patrimonio culturale (Sezione IV – AMBITO MUSEI - L.R. 25/2016, ART. 16)