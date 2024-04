Spiedo, musica e dibattiti: è il 25 Aprile più Rock(erellando) che c'è

Ormai da quattro anni, sul Garda non c'è 25 Aprile senza Rockerellando, il festival di musica indipendente on air dal 1994 che anche quest'anno propone il suo prezioso spin-off della Festa della Liberazione, organizzata dall'associazione Liberamente. Le coordinate son sempre le stesse: appuntamento al pattinodromo di Toscolano Maderno (ingresso da Via Statale 92) da mezzogiorno a mezzanotte, ingresso libero e divertimento garantito.

Per gli affamati: stand gastronomico (anche vegetariano) a km zero totalmente handmade dai volontari di Liberamente. Nel menu anche l'immancabile spiedo bresciano, a pranzo e su prenotazione (per info 351 5411794 sia sms che Whatsapp). Ad accompagnare il desco le birre artigianali del birrificio Birra La Dama, il vino del Garda dell'azienda agricola Sergio Delai, i liquori (dalla Franciacorta) delle Distillerie Peroni Maddalena, acqua plastic free griffata Maniva.

Musica e dibattiti

Interventi e dibattiti dalle ore 16: sul palco Bruno Festa, autore e storico locale con cui si dialogherà di fascismo, di Resistenza e di attualità, e Cristina Milani, vicepresidente del circolo gardesano di Legambiente che dedicherà il suo intervento al tema dell'ambientalismo, dalla turistificazione di massa alle criticità del progetto della ciclovia del Garda. Per i più piccoli, e non solo, dalle 15 il laboratorio di pittura (libero e gratuito) “Giochiamo con le sagome”, promosso dal Sistema bibliotecario NordEst Bresciano che sarà in pista anche con informazioni sui servizi bibliotecari, consigli di lettura e area di disegno libero.

The last but not the least, la grande musica: si comincia alle 20 con le scatenate esibizioni degli Sneer, dei Foreign Dubbers e dei Siouxie and The Skunks. Festa assicurata anche in caso di pioggia: il pattinodromo è infatti attrezzato con un mitico tendone. Ulteriori dettagli e il programma completo anche sulla pagina Instagram del Rockerellando.