Come prima, più di prima: riparte il viaggio di Labadabajazz! Il ritmo incalza, cambia rotta ma non la sostanza: dopo il sorprendente esordio della prima edizione, nel 2023 (anno di Brescia e Bergamo capitali della Cultura), la rassegna è ufficialmente pronta a vivere un second coming, inaugurato il 19 aprile con il primo evento nella sede Laba di Via Don Vender a Brescia (per la cronaca: lo show di Bombardieri/Beccalossi/Sigurtà Trio). Gli appuntamenti quest'anno saranno 6, di cui 4 in sede e 2 (novità assoluta) nelle piazze: calendario di primavera con bacio rubato all'estate, dal 19 aprile al 28 giugno.

Il progetto

Nel segno della continuità con il percorso intrapreso lo scorso anno, ma con la contestuale voglia di spingersi oltre, di osare e sperimentare attraverso arte e musica, in cartellone una serie di “Interludi conviviali”, durante i quali l'Accademia di Belle Arti Laba si trasformerà in un club a tinte soffuse dove si esibiranno alcuni tra i più rappresentativi musicisti della scena jazz nazionale e internazionale, per una lunga avventura poliritmica da ascoltare e gustare. Come detto le sedi Laba di Via Don Vender e Via Privata De Vitalis ospiteranno gran parte dei concerti: ma grazie alla sinergia con il Comune di Brescia, che ha dato il suo patrocinio, l'Università degli Studi di Brescia, il Conservatorio Luca Marenzio e il liceo Veronica Gambara, la seconda edizione della rassegna abiterà anche altri luoghi simbolo della città.

Il programma

Tutti i concerti sono in programma alle 19, ingresso libero ma prenotazione consigliata: dopo il live non mancheranno brindisi, jam e momenti di condivisione con gli artisti. Ulteriori informazioni sul sito web laba.edu.

Venerdì 19 aprile Laba Via Don Vender

Bombardieri/Beccalossi/Sigurtà Trio

La musica del trio è costruita intorno ad atmosfere inusuali e profondamente intime che si accompagnano ad un forte senso del ritmo e della melodia, in cui fanno capolino tanghi argentini, motivi folk, suggestioni di suoni antichi di clarinetto e fisarmonica che si trasformano in attualità, mentre viene evocato lo spirito di Gorni Kramer, fisarmonicista che sdoganava i brani standard provenienti da oltreoceano, inserendoli in qualcosa di profondamente legato alla nostra cultura melodica.

Venerdì 10 maggio Laba Via Privata de Vitalis

Trovesi/Remondini “Troveremo”

Alla scoperta (e all'ascolto) di un duo musicale che racconta l'incontro tra due “legni” mediterranei. I legni costituenti l’anima e il corpo degli strumenti musicali di due importanti nomi del panorama musicale nazionale contemporaneo. Quelli “duri” dell’Africa in odor di Mediterraneo dei clarinetti di Gianluigi Trovesi e quelli “dolci” della cassa armonica del violoncello di Marco Remondini che arrivano dalle foreste delle valli dolomitiche ancestralmente emerse dalle acque del Mare Nostrum. “Troveremo” è un viaggio all’interno del linguaggio musicale: origine, evoluzione, generi. Un pretesto per giocare suscitando emozioni. Con un suono assolutamente acustico.

Venerdì 24 maggio Laba Via Privata de Vitalis

Lorraine92 + Maniscalco

La cantautrice e polistrumentista svizzera Lorraine Dinkel da una parte: il compositore e polistrumentista bresciano Emanuele Maniscalco dall'altra. Insieme per un duetto da non perdere. Lorraine esplora le terre sconfinate della psiche, guidata dalla passione per strumentazione elettronica vintage: ne emerge un suono caratterizzato da armonie ricercate, dal gusto per l'improvvisazione (frutto della sua formazione jazz) e da un forte spirito fai da te. Maniscalco, che la affiancherà nel concerto, da quasi un ventennio gravita intorno al jazz e al pop, con particolare predilezione per le declinazioni più creative e sperimentali.

Venerdì 7 giugno UniBs

Paolo Recchia Trio feat. Daniele Sorrentino e Nicola Angelucci

Il trio del sassofonista Paolo Recchia opera da un lato precise e coraggiose scelte stilistiche proponendosi di ripercorrere, con originalità e intelligenza interpretativa, alcuni capolavori della grande tradizione jazzistica, dall’altro cavalca con estro e sensibilità la sua vena compositiva offrendo brani originali tratti dai suoi album. Il trio, che si è esibito nei più prestigiosi Jazz Club e Festival in Italia e all’estero, è completato da due altri grandi musicisti: Daniele Sorrentino al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria.

Venerdì 14 giugno Laba Via Don Vender

Barba/Negri/Ziliani trio jazz

Il progetto nasce dall’incontro di tre musicisti con percorsi differenti ma una visione univoca del messaggio musicale. La classica formazione del piano trio jazzistico si apre verso una ricerca sonora e d’insieme che spinge i tre musicisti a esplorare le possibilità del ritmo e prende spunto dalla musica classica, dal jazz e dalla popular music. Il trio propone principalmente musiche originali scritte da Riccardo Barba e da Federico Negri, ma non manca di proporre arrangiamenti originali di importanti brani pop (Beatles, Paul Simon, Radiohead) e rielaborazioni di brani classici.

Venerdì 28 giugno Piazza Mercato

Il Jazz: la musica che unisce

Carmelo Coglitore da quando è approdato a Brescia è diventato subito un punto di riferimento della vita artistica e musicale cittadina: saxofonista, clarinettista, didatta, compositore e conductor, musicista creativo e poliedrico, si pone come obiettivo l’interazione con qualsiasi forma d’arte, tentando di instaurare un rapporto empatico con il pubblico presente ai suoi concerti, attraverso un repertorio che spazia tra brani originali, riletture e soluzioni estemporanee. Insieme a lui Corrado Guarino, Giacomo Papetti, Davide Bussoleni e soprattutto l'inedita orchestra composta dagli studenti del liceo musicale Gambara e del conservatorio Marenzio.