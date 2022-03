Progetto Cura: 8 residenze per promuovere la cultura e l’arte del teatro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Progetto Cura 2022 torna con il nuovo bando per l'assegnazione di 8 residenze interregionali, tre in più della scorsa edizione. Le compagnie vincenti avranno la possibilità di sviluppare un nuovo progetto artistico in una realtà diversa tra i mesi di giugno e dicembre di quest’anno. Otto coppie di attraversamenti in residenza, da nord a sud, per promuovere la cultura e l’arte del teatro con partner su tutto il territorio nazionale coordinati da Idra Teatro di Brescia. Il progetto, giunto quest’anno alla settima edizione, aiuta concretamente il settore dello spettacolo dal vivo messo in grande difficoltà dalla pandemia e dalla mancanza di reali sostegni per la sopravvivenza. Ora più che mai il Progetto Cura è un gesto forte per prendersi cura degli artisti e delle compagnie italiane sostenendo la loro crescita e le nuove ricerche artistiche che segneranno il futuro del panorama nazionale dello spettacolo dal vivo.

Potranno partecipare al bando le compagnie che propongono un lavoro già parzialmente strutturato ma ancora in fase di sviluppo e che, di conseguenza, non abbia ancora debuttato nella sua forma definitiva e non preveda di debuttare prima del periodo di residenza. È possibile consultare il bando sul sito: www.progettocura.it caricando i materiali indicati nel bando entro le ore 18.00 del 15 aprile 2022. I progetti vincitori saranno annunciati entro il 1 giugno 2022 sul sito ufficiale del progetto. Per maggiori informazioni: IDRA Teatro: 030 291592 – 339 2968449 - info@residenzaidra.it