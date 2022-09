Botticino: Match di Improvvisazione Teatrale

Riparte al Teatro Centro Lucia di Botticino la rassegna di spettacoli di Improvvisazione Teatrale presentati dalla Compagnia Nazionale di Improvvisazione, che ormai da parecchi anni sono diventati un appuntamento fisso e accolgono un pubblico sempre più ampio ed appassionato.



È in programma per Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 21:00 il primo spettacolo con il format teatrale più rappresentato al mondo: il Match di Improvvisazione Teatrale.

Due squadre di attori alla mercè di un terribile arbitro, si sfideranno a colpi di pièce teatrali improvvisate i cui titoli verranno proposti dal pubblico e sarà il pubblico stesso a proclamarne la squadra vincitrice.



L’ambiente scenografico del Match è quella di una partita di hockey su ghiaccio e lo spirito è quello di una competizione artistico/sportiva fra due squadre di attori/giocatori che si contendono la vittoria in novanta minuti di gioco divisi in due tempi.

Un maestro di cerimonia illustra al pubblico le varie fasi dello spettacolo, un musicista scalda la platea, un inflessibile arbitro garantisce la qualità e la correttezza dalle sfide.

Il pubblico è il vero protagonista della serata: suggerisce i temi all’arbitro, vota per l’una o l’altra squadra e addirittura può esprimere dissenso verso l’arbitro lanciando una ciabatta che verrà fornita all’ingresso.



Sorprendente ed esilarante, il Match di Improvvisazione Teatrale è uno spettacolo assolutamente unico in cui l’interazione tra pubblico e attori crea la magia di far nascere sul palco storie mai viste prima ed irripetibili, garantendo una serata all’insegna di allegria e divertimento.



Per restare aggiornati su tutti gli appuntamenti dei Match di Improvvisazione Teatrale è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social

Facebook: Teatro Centrolucia

Instagram: teatrocentrolucia



Info e prenotazioni: info@centrolucia.it – 340 3913752 (anche WhatsApp)