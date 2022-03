Brescia: prima nazionale Zastava 999

A Goli Otok, conosciuta anche come Isola Calva, già sede di un disumano campo di concentramento, vivono in malsana simbiosi gli esponenti di tre generazioni frutto della dittatura Titina e della guerra dei Balcani: Goran, Darko e Katica.

L'arrivo dei turisti italiani Riccardo e Milena, che trascinano un matrimonio stanco e ormai prossimo a scadenza, funge da innesco per l'esplosione di inimmaginabili e devastanti tensioni.

L'aspro confronto tra gli schizofrenici fantasmi della guerra, lordi di sangue e di violenza, e le vacue lusinghe del più esasperato consumismo, non potrà che sfociare in un finale tanto imprevedibile, quanto tragico.





Drammaturgia: Patrizio Pacioni e Daniela Morandini

Regia: Davide Del Grosso

Cast: Ivan Bonasia, Francesco Cundò, Valentina Maronese, Daniela Morandini



È richiesta la prenotazione via mail a: prenotazioni@ostudiosteatro.it

o scrivendo al +39 345 49 64 911



L'ingresso è consentito secondo le normative Covid-19 vigenti