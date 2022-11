Brescia: i nuovi scenari di cooperazione internazionale tra una pandemia ed una guerra

Idra Teatro in collaborazione con Ministero della Cultura, IETM, Eaipa, Artists at Risk. Non sappiamo ancora ben misurare l’impatto che l’attuale pandemia ha avuto veramente sul settore cultura ma è evidente che ha accelerato una trasformazione già in atto che vede un radicale cambiamento nella modalità di produzione, distribuzione e promozione di un prodotto spettacolare in un una prospettiva transnazionale. Nella formula di un tavolo aperto con il contributo di direttori artistici di diversi paesi, l’incontro vuole delineare i nuovi trend e le pratiche più innovative che si stanno delineando in Europa ed oltre. L’incontro si chiuderà con uno sguardo sul progetto MIR sostenuto dal MIC e più di 35 soggetti a sostegno degli artisti ucraini, che presenta degli interessanti elementi di collaborazione a favore della mobilità internazionale.

