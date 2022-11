Brescia: Symposium, work in progress di Davide Valrosso

Davide Valrosso incontra Felice Cosmo, artista della città che ospita la performance.

In una condizione piuttosto radicale ma anche di estrema semplicità, Symposium affonda la sua radice nel valore della scrittura istantanea. Gli artisti e le artiste di strada avendo un’esperienza urbana unica e preziosa sono capaci di tessere fili di relazioni intense con gli e le abitanti che persistono nel quotidiano i luoghi. Come se ci fosse una sorta di appuntamento sospeso costante che crea un’aspettativa, una narrazione frammentaria e senza sviluppo lineare ma generatrice di significati in cui il contenuto artistico è l’attivatore di tutto…

