Brescia: Alice in wonderland al Gran Teatro Morato

Dopo il sold out e l’ovazione di Febbraio scorso, il Gran Teatro Morato è pronto a tornare ad ospitare l’incredibile spettacolo di danza circense “Alice in Wonderland” della compagnia Elysium: la nuova data sarà domenica 1° maggio alle ore 18:00. L’evento permetterà alla compagnia di Kiev di allungare la permanenza in Italia oltre a sostenere gli artisti e le famiglie che stanno vivendo il dramma della guerra.



Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed che ha riunito un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche, con il contributo artistico di Maria Remneva, direttrice pluripremiata del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di vent’anni di esperienza, è stata vincitrice della competizione internazionale degli artisti circensi a Parigi, oltre ad aver vinto altri prestigiosi premi tra cui tre medaglie d’oro.



“Alice in Wonderland” è tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865, rielaborato nell'impianto estetico dal Circus-Theatre Elysium di Kiev. Con un cast di 30 ballerini – acrobati la Compagnia rivendica l’autonomia del linguaggio di scena esaltandolo con scelte scenotecniche avveniristiche senza tralasciarne, tuttavia, la funzione narrativa del racconto originario. I personaggi - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Cheshire e la Regina Nera - appariranno davanti al pubblico nella loro interpretazione circense, sullo sfondo di impressionanti scene 3D. La storia di Alice si arricchisce nella linea dell’amore - la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi devono superare ostacoli inimmaginabili. Un progetto artistico sofisticato ed elegante capace di raccontare l’onirico intrecciando molteplici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza. Sono disponibili biglietti con prezzi a partire da 17,50€ +d.p. sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Fastickets.