Pisogne: Camunia Street Food Festival

Camunia Street Food torna sul lungolago di Pisogne per la quinta edizione il 11-12 e 13 settembre confermando anche quest’anno che il cibo da strada, nonostante la pandemia, è un trend in continua crescita sia sul camuno sebino sia sul territorio nazionale. Anche per questa edizione gli appassionati di buon cibo da strada troveranno i migliori food truck d’Italia con appetitose proposte per tutti i gusti. Le simpatiche cucine su ruota invaderanno la bellissima cittadina lacustre inebriando l’aria di profumi gastronomici.



#Camunia è diventato in questi anni uno degli street food festival più belli del panorama italiano. Una #location stupenda, il lungolago di #Pisogne, uno scenario fantastico che offre la cittadina lacustre. Truck sempre più belli e ricercati, piatti di altissima #qualità. Un evento imperdibile, con tanta musica e tanto divertimento.



I truck partecipanti proporranno ghiotte specialità come pesce fritto, hamburger per tutti i gusti dalla fassona piemontese alla scottona, arrosticini abruzzesi, specialità toscane, calabresi e siciliane. Gustose polpette di carne, di pesce e vegetariane, gnocco fritto e panzerotti, dolci tentazioni con churros e cannoli. In più potranno essere degustate ottime birre.



A movimentare ancora di più l’evento concerti di musica dal vivo, il Venerdì con Manuel Rockin’ Hot mentre il Sabato sera con Andrea Van Cleef, kids area con Valentina e il suo Truck Bike il sabato e la domenica! Lo Street Food Vitamina C è anche “Evento Baby Friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori seggioloni, e scaldabiberon.



Cibo e arte faranno ancora da protagonisti, infatti oltre a degustare le prelibatezze dello street food si avrà anche la possibilità di visitare il Lago d’Iseo e la ridente cittadina con i suoi numerosi siti di interesse tra cui la chiesa di S.Maria della Neve (XV sec.), all’interno della chiesa è visibile un magnifico ciclo di affreschi di Girolamo Romanino, eseguiti negli anni 1532-34.



La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID. Ricordiamo che per accedere all’area è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



CAMUNIA Street Food 11-12-13 Settembre lungolago di Pisogne (BS)

È un evento organizzato da Vitamina C con il patrocinio di Comune e Proloco di Pisogne.