"Party Chiari": la festa di Pasquetta a Villa Mazzotti

"Party Chiari" a Villa Mazzotti: la seconda edizione della festa di Pasquetta che è già un cult. L'atteso e gradito bis dopo il successo della scorsa edizione, fedeli alla linea di quanto organizzato lo scorso anno: parco, sole, aria aperta, street food da tutta Italia, musica e drink. Ma con una novità: l'area food truck verrà ampliata e potenziata nelle postazioni e nella proposta.

Appuntamento lunedì 10 aprile dalle 10 alle 22 a Villa Mazzotti di Chiari, storica villa bresciana immersa in un parco da 87mila metri quadrati: da mattina a sera l'area sarà allestita con i food truck di Eatinero, operativi no stop dal pranzo alla cena, affiancati da performance di musica live e dj set, gli espositori del Vanitas' Market (Handmade in Italy) e appuntamenti anche per i più piccoli. Il mood è in stile Pasquetta: tavoli e sedute, ma anche grandi spazi dove portarsi teli e coperte da casa per rilassarsi en plen air.

Party Chiari a Villa Mazzotti: il programma