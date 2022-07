Valle Camonica: Malghe aperte 2022

Torna l’appuntamento per scoprire la bellezza del nostro territorio ed aiutare a mantenere vivo un mestiere antico come l’alpeggio, da cui nascono eccellenze gastronomiche ricche di qualità organolettiche, biodiversità e che potrete degustare in compagnia dei produttori casari.



Il consorzio per la tutela del Silter Dop al fine di far conoscere il formaggio prodotto negli alpeggi con solo latte delle vacche al pascolo ed avvicinare tutti a questo mondo antico che è ancora vivo, promuove alcune giornate da giugno a settembre in cui il personale d’alpe sarà attento e disponibile ad accogliere adulti e bambini che vorranno vedere come vengono condotte le vacche al pascolo, come vengono munte e come viene trasformato il latte in Silter Dop



A seguire degustazione del Silter Dop in abbinamento ad altri prodotti del territorio.

Programma

Luglio

09/07 – Vareno – Angolo Terme

17/07 – Guglielmo – Zone

24/07 – Arcina – Bienno

24/07 – Cadino della Banca – Breno

30/7 – Foppella – Pisogne

31/07 – Paglia – Gianico



Agosto

06/08 – S. Apollonia – Ponte di Legno

19/08 – Mortirolo – Monno

21/08 – Bassinale – Artogne

21/08 – Blumone Breno



Settembre

10/09 – Mignone – Borno

11/09 – Case di Viso Ponte di Legno

18/09 – Bazzena – Breno