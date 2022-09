Produttori locali e ristoranti da ogni dove: è la Cena dal Mondo di Desenzano

Una decina di ristoranti (o quasi) in una volta sola, sapori internazionali, produttori (e prodotti) locali: tutti uniti dal filo della solidarietà. E' questo lo spirito della cena multiculturale di beneficenza organizzata per domenica 2 ottobre - dalle ore 19 al ristorante Desenzanino, sul lungolago di Desenzano del Garda - dall'associazione Maddalina, occasione per raccogliere fondi per progetti solidali e per sensibilizzare sul tema del mutuo aiuto, senza frontiere né confini, con la partecipazione del reporter Giulio Tonincelli e di Donatella Albini di Mediterranea Saving Humans.

Come partecipare

"In seguito al successo dell'Aperitivo dal mondo - fanno sapere da AssoMaddalina - abbiamo pensato di ripetere l'evento, trasformandolo in una vera cena multiculturale di beneficenza. Utilizzeremo il cibo per viaggiare, dalla Finlandia alla Palestina, dalla Siria al Giappone e tanti altri posti ancora".

Ultimi giorni per partecipare: le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 29 settembre, via mail all'indirizzo ass.maddalina@gmail.com oppure ai numeri 347 7477152 e 328 2045672. Il costo della cena è di 50 euro: l'intero ricavato verrà devoluto a sostegno di bambini in situazioni di disagio.

I ristoranti aderenti

Sul fronte del buon cibo, all'iniziativa parteciperanno i ristoranti Taj Mahal (indiano), Warna (cingalese), La Bottega Greca (greco), La Casa Siriana (siriano), Hanta Yo (messicano), Dukka (Palestinese), l'Antica Cascina San Zago (con lo chef Claudio Bresciani che si dedicherà alla cucina giapponese) e la signora Lisa con le sue specialità finlandesi. E ancora, i prodotti locali: i biscotti della Banda Biscotti, i vini della Valtenesi delle cantine Marsadri e Zaglio, caffè Cartapani e amaro Zerotrenta.