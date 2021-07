Palazzolo, Raggiocorto Wine Resturant: "Su e giù per la Champagne"

Un viaggio alla scoperta dei principali territori della regione della Champagne, un percorso che ci permetterà di scoprire come tre Vignérons hanno interpretato il frutto delle loro terre.

E la nostra scelta di creare degli abbinamenti per certi versi non convenzionali.

Sarà un match perfetto?

A voi l’ardua sentenza!



Si inizia con le cruditè di mare

Ostrica del Cantabrico

Battuto di tonno rosso con spuma di burrata e sakura freschi



? Pierre Brigandat [Côte des Bar]

Brut Nature Zéro Dosage “Vignobles de Channes”

(100% Pinot Nero)

—

Le alici in rosa marinate con salsa e petali di ravanello, yogurt, fiori eduli, olio al prezzemolo, mollica fritta



? J. Charpentier [Vallée de La Marne]

Champagne Brut “Tradition”

(95% Pinot Meunier, 5% Pinot Noir)

—

Filetto di ombrina con la sua pelle soffiata, chutney di rabarbaro e profumi estivi



? Vazart Coquart [Côte des Blancs]

Champagne Brut Reserve Blanc de Blancs Grand Cru

(100% Chardonnay)

—

Si torna a casa per il dolce

Tartelletta alla frutta e passito di Moscato “Tardì” 2005 (Azienda Agricola Cerrino)



Prezzo a persona: 80€

