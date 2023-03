Brescia: mostra-mercato solidale "L'arte si fa pane"

Torna "l'Arte si fa pane", mostra mercato solidale giunta alla sua 23a edizione. La mostra mercato solidale torna con i suoi preziosi oggetti dal 25 marzo al 2 aprile 2023, dalle 15:30 alle 19, anche il sabato e la domenica, presso la Casa delle Suore Missionarie Mariste di Brescia, in Via San Polo 90, che accoglierà nuovamente la rassegna d’arte tra le sue stanze.



Da oltre vent'anni ogni oggetto donato e raccolto riprende vita e acquista un nuovo valore, di mano in mano, fino a trasformarsi in pane per le comunità coinvolte nei progetti di cooperazione di No one out in Africa e America Latina, ai quali sarà destinato il ricavato della manifestazione. Per informazioni telefona allo 030.6950381, scrivi via WhatsApp al 351.8959897 o manda una mail a nooneout@nooneout.org