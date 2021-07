Il festival Emozioni Vista Lago a Polpenazze

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Quinta edizione per il festival Emozioni Vista Lago, da venerdì 9 luglio, nella meravigliosa cornice del castello di Polpenazze del Garda (BS). Organizzato dall'assessore al Turismo Maria Rosa Avanzini, con la direzione artistica di Cieli Vibranti, vedrà alternarsi sul palcoscenico artisti completamente diversi in tre serate all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento. Venerdì 9 luglio alle ore 21. Castello di Polpenazze del Garda THE HULA BABY dal country blues al rock 'n roll. Sabato 21 agosto alle ore 21. Castello di Polpenazze del Garda SUGARLIVE BAND concerto tributo a Zucchero. Venerdì 27 agosto alle ore 21. Castello di Polpenazze del Garda LA BANDA lettura brillante con l'attore Luciano Bertoli e il chitarrista Roberto La Fauci.



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 0365 674012 int. 206 dalle 8.30 alle 12.30. l numero del posto a sedere sarà assegnato in base all’ordine di prenotazione (200 posti disponibili); obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani.



Emozioni Vista Lago giunge quest'anno alla quinta edizione. Nella splendida terrazza panoramica di Polpenazze del Garda, si sono alternati appuntamenti dedicati alla storia della canzone italiana e internazionale, tra omaggi, riletture jazz, serate dedicate al tango argentino e spettacoli originali. Dall'omaggio ad Adriano Celentano con la Yuppi Band, ad "Acqua azzurra, acqua chiara" tributo a Lucio Battisti, fino ai Beatops in onore dei Beatles, all'omaggio a Frank Sinatra, alla canzone italiana e a Zucchero... un festival allegro e divertente.