Toscolano Maderno: cena con delitto

Nuovo appuntamento con Bibliomicidi-show-group con cena con delitto: Il 18 marzo a Toscolano Maderno presso il ristorante "la terrazza sul lago" per una serata avvolta nel mistero. chi avrà ucciso il Gran maestro del gruppo di meditazione "il respiro di Ganesh"???. Per informazioni: info@ristorantelaterrazzasullago.com; info@gardasol.it (per prenotazioni) tel. 0365641301



Costo serata euro 40 a persona con:

- antipasto

-bis di primi

- secondo con contorno

- dessert

- caffè



- spettacolo teatrale