Il bello è brutto e il brutto è bello: disfida letteraria

Un gioco letterario un po’ misterioso e molto divertente, che soltanto alla fine svelerà la squadra vincitrice. Si preannuncia come un appuntamento particolarmente coinvolgente il reading proposto a Trenzano nell’ambito della rassegna “Un libro, per piacere!”.

“Il bello è brutto e il brutto è bello”, questo il titolo dello spettacolo di Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani: non una semplice lettura scenica ma una disfida letteraria che vedrà bellezza contro bruttezza, in una contesa dagli esiti non scontati. Il coinvolgimento del pubblico sarà diretto: gli spettatori verranno chiamati a fare delle scelte di campo tra due squadre di scrittori, ovvero, tra autori che hanno raccontato il “bello” e altri che hanno trattato il tema del “brutto”; il tutto in un duello narrativo all’ultimo rigo. Ma non solo: sarà il pubblico a scegliere cosa ascoltare sulla base di indizi, frammenti, citazioni, senza conoscere né titolo né autore.

L’appuntamento con Alessandro Pazzi e Lorenzo Vergani è per venerdì 26 agosto a Trenzano, presso il parco di Cossirano, in via don Zambetti. Inizio alle ore 21:00; in caso di maltempo si terrà nel Salone Paolo VI di via San Valentino a Cossirano. Ingresso gratuito. Per informazioni: Biblioteca di Trenzano 030.9974358, biblioteca@comune.trenzano.bs.it.