Gabriella Tanfoglio alla lettura e Davide Bonetti alla fisarmonica.

Cammini sentimentali. Da “Viandanza” di Luigi Nacci.

Una serata dedicata al cammino, o meglio, ai “cammini sentimentali” ovvero quei viaggi a piedi che ogni anno decine di migliaia di persone percorrono. Dal Cammino Santiago alla via Francigena. Nuovi modi di intendere il viaggio, nuovi pellegrini che cercano risposte nuove a domande eterne. Un viaggio, tra musica e parole, in cui emergono con forza i sentimenti più profondi: un cammino per incontrare sé stessi.

Il libro all'interno del catalogo della Rete Bibliotecaria Bresciana: clicca qui.

La brochure con tutti gli appuntamenti: clicca qui.

Per info e prenotazioni, presso la Biblioteca di Travagliato:

tel. 030.661004

mail. biblioteca@comune.travagliato.bs.it

