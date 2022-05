Palazzolo: campionato regionale di skateboard

Il 15 maggio Wave Skatepark ospita l’unica tappa di regione Lombardia del Campionato Regionale Skateboard. L’ evento ha come obiettivo il coinvolgimento di tutte le atlete e gli atleti della regione, per permettere loro di crescere nello spirito dei valori, che da sempre lo skateboarding trasmette.



Programma

h 10:00 Apertura cancelli

h 10:00-12:30 accreditamento iscrizioni e warm up atleti

h 13:00 inizio contest (gara)

h 18:30 premiazioni

h 20:00 chiusura cancelli



Corner Food&Beverage attivo tutto il giorno

Music By Dj Tod

Evento ad entrata gratuita



Montepremi contest

Montepremi 1300€ sponsorizzato da Frisco Shop @frisco_shop



Iscrizioni atleti

Per partecipare al contest le ISCRIZIONI SOLO ONLINE tramite form disponibile sui social di Wave skatepark.

Le Iscrizioni al contest sono aperte e hanno un costo di 15€, obbligatorio certificato medico per attività sportiva agonistica.

Chiusura iscrizioni giovedì 12 Maggio



Categorie atleti

4 Categorie in gara divise in Boys e Girls:

Kids ( meno di 8 anni) CATEGORIA FUORI CLASSIFICA

Junior (8-13 anni) nati nel 2009-2014

Senior (14 anni in su) nati nel 2008 e precedenti

Master (35 anni in su) nati nel 1987 e precedenti



Regolamento dei circuiti

I contest dei Campionati Regionali saranno aperti a tutti, indipendentemente dalla regione di residenza. Chiunque potrà quindi partecipare e vincere, ma al fine della classifica finale regionale i punti verranno attribuiti solamente ai residenti nella regione.

Le categorie potranno essere valide solo se vi saranno minimo 5 partecipanti per categoria, girls e boys fanno parte di categorie differenti.



Gli organizzatori

L’evento Skateboarding No Limits è realizzato dall’associazione Poison Wave, gestore di Wave Skatepark. L’associazione sportiva è composta di giovani dai 15 anni ai 40 anni, con una ricca e trainante quota rosa, e una rete di volontari che offrono il proprio supporto durante le molte attività proposte.

A guidare Poison Wave è la filosofia dello skateboarding nella sua accezione più ampia, con attività che comprendono sport, arte, fotografia, musica e lifestyle.



In collaborazione con FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), Italian Skateboarding Commission - FISR. Con il patrocinio di Città di Palazzolo sull’Oglio. Sponsor evento Frisco Shop

Si ringrazia per il sostegno annuale a Wave skatepark: Vans, Frisco Shop, BCC Brescia, Belotti Assicurazioni



Vuoi sponsorizzare le nostre attività?

Poison Wave è sempre aperta a valutare ulteriori opportunità di collaborazione con gli sponsor interessati. Contatti: waveskatepark@gmail.com.



Contatti

Poison Wave asd ? Wave skatepark

Indirizzo | Via Gavazzino, 9 B, 25036 Palazzolo sull'Oglio BS

Mail | waveskatepark@gmail.com

Tel | 3404158727