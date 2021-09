Angolo Terme: A cavallo al Lago Moro

SABATO 25 SETTEMBRE

Lago Moro – Valle Camonica



A CAVALLO AL LAGO MORO



Il lago Moro è una vera perla e costeggiarlo a cavallo è un'esperienza suggestiva

che unisce le bellezze naturalistiche al contatto con questi incredibili animali.



Una passeggiata a cavallo adatta a tutti, anche a chi non ha mai provato, accompagnati da una guida, cavalcherete in riva al lago in sella a docili cavalli.



DURATA ESPERIENZA: 1,5h (1 ora di passeggiata)



ESPERIENZA ADATTA A: adatta a tutti, anche ai principianti, ragazzi dai 14 anni.



PRENOTAZIONI ENTRO : 2 giorni prima dell’evento o fino ad esaurimento posti.

Possibilità prenotazioni al mattino e al pomeriggio



DURATA ESPERIENZA: 1,30h ( passeggiata 1h) lunghezza circa 5km



NECESSARIO: Abbigliamento comodo



COSTO: 30€

Coppia 55€



In caso di maltempo l’esperienza verrà rimandata.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI :

info@lakemountainexperience.it



L'evento si svolgerà in regola con le vigenti normative