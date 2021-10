Caccia al tesoro per le vie di Muscoline

È già passato un anno...sembra incredibile! E quanti di voi sono venuti a sedersi sulla nostra panchina gigante del Chiaretto per ammirare il panorama sui vigneti, sugli oliveti e sul lago di Garda



Per dirvi grazie abbiamo pensato ad un evento speciale! Festeggeremo insieme il primo compleanno della Big Bench 118 di Muscoline con un programma ricco di emozioni!



PROGRAMMA:

Ritrovo presso Az. Agr. La Guarda Via Zanardelli 49 a Muscoline

ore 9:30 partenza caccia al tesoro percorso a piedi

ore 10:00 partenza caccia al tesoro percorso in auto

Ricchi premi e cotillon e golosi gadget per tutti i partecipanti! ?



12:30 pranziamo tutti insieme con gnocchi rosa con burro di malga e crema di taleggio, a scelta burger km 0 di manzo, maiale o vegetariano, dolce e caffè.



Prenotazioni su www.laguarda.com sezione esperienze





Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...