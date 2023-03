Provaglio d'Iseo: "Due voci intorno a un fuoco", Alberto Bertoli canta Pierangelo

Uno spettacolo che vede l’artista Alberto Bertoli, con la sua band, in duetto virtuale con la voce del padre Pierangelo Bertoli in un percorso che spazia dai brani più conosciuti a quelli che lo hanno fatto iniziare a fare il cantautore per poi trovarlo interprete di una vita che non regala niente, ma che stupisce ogni volta ed è portatrice di Speranza.