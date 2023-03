Montichiari: Sam Paglia trio al Monamì

Sam Paglia nasce a Cesenatico nel 1971 e si avvicina alla musica attorno agli otto anni quando per Natale riceve in regalo dai genitori un pianoforte e viene iscritto alla scuola di musica del paese. Impara presto a suonare ad orecchio tutto ciò che ascolta nei dischi del padre, dalle arie di alcune opere di Giuseppe Verdi fino al rock'n'roll, dal ragtime al blues. Interrotti gli studi musicali e avviata una carriera come disegnatore, riprenderà a studiare attorno ai 20 anni da autodidatta mentre vive per lavoro a Londra. Durante questo soggiorno durato cinque anni ha l’opportunità di seguire alcuni jazzisti, in particolar modo gli organisti Mike Carr e Ed Bentley. Quest'ultimo gli venderà nel 1995 il suo primo organo Hammond.

Gli anni successivi tra il 1995 e il 1998 sono molto importanti, studia tantissimo sullo strumento che diverrà compagno inseparabile. Nel 1996 forma il primo trio con gli amici Bob Dusi e Christian Capiozzo anch’essi di Cesenatico.

Nel 1998 incide il suo primo disco di brani originali (costruito come se fosse una colonna sonora immaginaria) “B-movie Heroes” che uscirà con l’etichetta Irma Records riscuotendo un buon successo di vendite e critica nel 1999. Distribuito dalla Sony il disco viene distribuito in tutto il mondo. Alcuni brani tratti da questo concept album, diventano parte di decine di compilation del genere definito “lounge” e jingle pubblicitari televisivi.

L’anno seguente e’ la volta del disco “Nightclubtropez” sempre per la Irma e il successo di vendite è straordinario, in poco più di un mese la prima tiratura di 5000 copie esaurisce e parte la ristampa. Il trio inizia a portare in giro lo spettacolo per tutta la penisola e all’estero, tra cui una partecipazione al prestigioso Montreux Jazz Festival.

Tra il 2000 e il 2018 incide 10 album e collabora come compositore ed esecutore per la Flipper, tra le maggiori etichette specializzate in sonorizzazioni per cinema e televisione. La formazione attuale è una delle più solide e preparata di questo percorso artistico e vede oltre a Sam all’organo Hammond C3, Christian Canducci o Pako Montuori alla batteria e Peppe Conte alla chitarra, musicisti che vantano collaborazioni di grande livello.