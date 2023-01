Gussago: concerto "Crescere Insieme” in piazza Vittorio Veneto

Il Comune di Gussago, porta di accesso orientale alla Franciacorta, si unisce alla cerimonia inaugurale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 in programma il 20, 21 e 23 gennaio e articolata sulle due città.



In particolare, il Comune di Gussago invita la cittadinanza a riunirsi sabato 21 gennaio in Piazza Vittorio Veneto dove alle ore 11:00 si terrà il concerto vocale collettivo organizzato da Musical-Mente, l’associazione incaricata della scrittura e realizzazione della canzone per l’inaugurazione dell’anno Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Nella splendida cornice della Piazza di Gussago e in contemporanea con Piazza della Loggia a Brescia e con i Comuni di Iseo, Paderno, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Ospitaletto, Trenzano, Corzano, Montirone e Desenzano Del Garda, i bambini delle scuole primarie canteranno l’inno dal titolo "CRESCERE INSIEME” , un testo scritto a quattro mani dalla bresciana Paola Ceretta, Direttore di Musical-Mente, e dal bergamasco Cristian Rocco, e composto accogliendo parole chiave create dai bimbi di Bergamo e di Brescia.

Giovanni Coccoli, Sindaco di Gussago ha affermato “È per noi un onore aver aderito all’iniziativa di Musical-Mente e partecipare insieme ai comuni di Iseo, Paderno, Passirano, Rodengo Saiano, Gussago, Ospitaletto, Trenzano, Corzano, Montirone e Desenzano Del Garda alla cerimonia di inaugurazione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Si tratta di un appuntamento lungo un anno che rende omaggio al territorio e a valori ancora da scoprire dal punto di vista culturale, artistico ed enogastronomico. Nel corso del 2023 il Comune di Gussago metterà in campo un fitto calendario di eventi e manifestazioni volti a valorizzare le attrattive del Comune che saranno svelati nei prossimi mesi”.



Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Provincia e della Giunta di Regione Lombardia oltre a quello dei relativi Comuni.