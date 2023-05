Brescia: concerto classico "Fineco in musica"

Finecobank Brescia presneta Fineco in musica, omaggio a Brescia Capitale della Cultura 2023, che si terrà in data 31 Maggio 2023 presso il Teatro sociale di Via Felice Cavallotti, 20 a Brescia.



Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Posti limitati. Per richiedere l'invito riservato e partecipare, chiamare allo 030 24 00 296.





Programma del concerto



Bed?ich Smetana (1824-1884): Vltava (La Moldava)

poema sinfonico dal ciclo Ma vlast (La mia patria)



Antonin Dvoràk (1841-1904): Sinfonia n. 9 in mi minore

Dal Nuovo Mondo, op. 95



Orchestra STU.D.I.O. (Studenti e Docenti Insieme in Orchestra) del Conservatorio di Musica Luca Marenzio di Brescia. Direttore Pier Carlo Orizio