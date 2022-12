Brescia: Dream Theater al Gran Teatro Morato

La band progressive metal più grande e influente al mondo dei Dream Theater è attesa in concerto al Gran Teatro Morato di Brescia il prossimo 25 gennaio 2023 in una delle sole tre date italiane del Tour "Top of the World”. Brescia, Capitale della Cultura 2023 insieme a Bergamo, sarà l’unica città del Nord Italia toccata dal Tour.



La band statunitense ha pubblicato esattamente un anno fa il quindicesimo album in studio "A View From the Top of the World” arrivato dopo oltre trent'anni di carriera in cui il loro inconfondibile stile ha ispirato generazioni di musicisti. Dopo la pubblicazione del disco la band capitanata da John Petrucci e James LaBrie ha iniziato un lungo tour mondiale, il "Top Of The World Tour”, che li riporterà in Italia ad inizio 2023.



Nel frattempo la band sta pubblicando la collana “Lost Not Forgotten Archives”: serie di pubblicazioni di live, demo, versioni alternative, progetti speciali per approfondire ancora di più i passaggi realizzativi e dinamici delle composizioni progressive del gruppo. Tra queste anche il rifacimento di interi album storici come “Made in Japan” dei Deep Purple o “The Number of the Best” degli Iron Maiden.



I Dream Theater, due volte nominati ai Grammy e con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, hanno inaugurato durante la pandemia il loro nuovo DTHQ (Dream Theater Headquarters) dove la band può lavorare una autonomia sui propri brani inediti ed altri progetti speciali.