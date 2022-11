Brescia: Dado Moroni trio

Uno dei pianisti jazz italiani più apprezzati a livello internazionale, Dado Moroni, accompagnato da artisti che han suonato sui palcoscenici di tutto il mondo. Un concerto che non necessita di presentazioni.



Dado Moroni è un compositore, docente ed uno dei pianisti jazz italiani più importanti e richiesti nel mondo. Nato nel 1962 debutta a 17 anni con Tullio de Piscopo e Franco Ambrosetti, artisti con cui collabora tuttora. Negli anni ’80 si esibisce in diversi festival e club in tutt’Europa e visto il suo grande talento, all’età di 25 anni, viene invitato come unico musicista europeo a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk di Washington. Nel 1991 si trasferisce negli Stati Uniti ed entra a far parte della scena jazz di New York suonando nei club più prestigiosi; nel 1995 vince il prestigioso premio Umbria Jazz Award e nel 2007 il “Best Jazz Act” agli Italian Jazz Awards. Ad oggi ha suonato in oltre 50 album.



Riccardo Fioravanti nasce a Milano nel 1957. La sua carriera si è sviluppata per molti anni su piani paralleli, da un lato l’ambito jazzistico e dall’altro quello pop dove le collaborazioni sono state innumerevoli tra cui Mina, Ennio Morricone, Mia Martini, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, solo per citarne alcune. Il 2000 è stato l’anno della svolta più radicale nella sua carriera: ha deciso, infatti, di dedicarsi stabilmente al jazz; da allora ha collaborato a registrazioni in studio e concerti con diversi artisti di calibro internazionale tra cui Ray Charles, Sarah Jane Morris e Stevie Wonder.



Stefano Bagnoli cresce in una famiglia immersa nel jazz e inizia la sua carriera musicale nel 1978. Tra i tanti artisti internazionali citiamo le collaborazioni con Clark Terry, Harry Sweet Edison, Buddy De Franco, Johnny Griffin, Uri Caine e Gil Goldstein. Suona stabilmente da anni nei gruppi di Paolo Fresu, Paolo Jannacci, Dado Moroni, Franco Ambrosetti e Massimo Ranieri. Talent scout, da anni sostiene un notevole impegno didattico e ad oggi conta circa 200 registrazioni discografiche.