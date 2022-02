Brescia: Corsa Rosa 2022

Il prossimo 6 marzo si svolgerà la 13^ edizione della Corsa Rosa. Dopo la sosta obbligata per l’emergenza sanitaria Covid ritorna la bella storia iniziata nel 2009 e arricchita negli anni sia da una sempre crescente partecipazione delle donne bresciane, sia dal contributo di Associazioni di donne, e non solo, che hanno collaborato con l’UISP di Brescia nella preparazione e nell’organizzazione dell’appuntamento.

Quest’anno abbiamo mantenuto Il TEMA della violenza sulle donne come obiettivo primaria nel progetto di sociale della nostra manifestazione; un tema purtroppo all’ordine del giorno nel nostro paese e non si fa mai abbastanza per costruire una mentalita? che porti al rispetto assoluto della liberta? di muoversi e di vivere senza paure.



Dare “un calcio alla violenza” e? stato ed e? ancora uno degli obiettivi prioritari della Corsa Rosa. Tante le tematiche, quindi, che riguardano l’universo femminile e tutte trovano posto e attenzione nella nostra bella e importante manifestazione.

Le donne (e anche gli uomini) dell’UISP Comitato di Brescia sono gia? in corsa da settimane, con entusiasmo e con gioia, nella preparazione di tutto quello che serve per la buona riuscita della corsa.



Le iscrizioni sono gia? moltissime e siamo certi che anche quest’anno la Corsa Rosa contribuira? alla ripresa delle attivita? motorie e sociali nella nostra citta? e provincia di Brescia. La grande partecipazione e?, secondo noi, la dimostrazione piu? evidente della voglia delle donne di esserci e di testimoniare ancora una volta la volonta? di tornare alla normalità “e vivere la Citta? in sicurezza e serenita?”.

CI ACCOMPAGNANO COME SPONSOR e PARTNER UFFICIALI all’evento Il Comitato Soci Zona Brescia di COOP Lombardia, che offrira? a tutte le partecipanti un pacco ristoro da ritirare a fine corsa; MY SPORTWEAR abbigliamento tecnico sportivo, Df SPORT SPECIALIST, COSMODONNA la fiera al femminile, AREU 118 Soccorso Sanitario, CAMERA DEL LAVORO CGIL, BRESCIA MOBILITA’, ALPORI&FESTA distribuzione bevande, VALLEDORO, GIVI Spa, Asd Mc LZ Racing, Asd CORRI X BRESCIA e Asd Sport Club Brescia LIBERAVVENTURA, e infine ricordiamo l’importante contributo di:

- GRUPPO BRESCIA MOBILITA’ che ha garantito la gratuita? della metropolitana per la mattinata di domenica 06 marzo

- CAMERA del LAVORO CGIL al nostro fianco in tutta l’organizzazione.

- COOP Lombardia per il servizio ristoro.

ADERISCONO ALLA MANIFESTAZIONE:

ADOSBRESCIA aps Associazione Donne Operate al Seno; Associazione “CUORE DI DONNA”; Associazione Donne, Politica e Istruzioni; Associazione “Il mio Cuore Rainbow”; Associazione Carcere e Territorio; Non solo mamme Brescia; Centro Antiviolenza Casa delle Donne Cda Brescia; Commissione Pari Opportunita? Comune di Brescia; Coordinamento Donne Pensionate Spi Cgil Cisl Uilp Uil Brescia; “Se non ora quando” Comitato di Brescia; Unione Italiana Ciechi di Brescia; ESA Educazione Salute Attiva; AN Volt Onlus; No One Out; Il Cerchio degli Uomini e Paola Cammina con NOI.

Per la PARTE TECNICA:

La Corsa Rosa 2022, corsa e camminata ludico motoria non competitiva, si terra? domenica 06 Marzo 2022, con partenza alle ore 10,00 in Corso Zanardelli ed arrivo in Piazza della Vittoria. Il percorso di circa 6 km tutti nelle vie del centro storico della citta?. Partenza ed arrivo da quest’anno sono separate perche? lo START verra? organizzato a gruppi scaglionati e non tutti in massa. Alle partecipanti, all’ingresso dell’area di partenza in Corso Zanardelli, verra? controllato il Super Green Pass, come da decreti in vigore, e vista la massiccia partecipazione dovranno indossare la mascherina.

Sul Percorso circa 60 volontari controlleranno i vari incroci con l’insostituibile aiuto e guida della Polizia Municipale di Brescia; alla partenza ed all’arrivo altri 45 volontari controlleranno che tutto si svolga correttamente mantenendo distanze e mascherine indossate.

Nei pacchi gara oltre alla maglietta della Corsa Rosa le partecipanti troveranno uno zainetto, una biro CosmoDonna, un braccialetto da utilizzare per il ritiro del pacco ristoro ed una mascherina della Corsa Rosa logata da Camera del Lavoro e il pettorale della Corsa Rosa.



All’arrivo alcuni volontari distribuiranno mascherine per chi durante la corsa o camminata abbia perso la propria. La quota di iscrizione e? di € 15,00.

Si premiano le prime 3 Donne arrivate, le prime 5 bambine (fino a 13 anni) e i 5 Gruppi piu? numerosi.

Il primo gruppo a partire verso le ore 9,50 saranno le atlete e le loro accompagnatrici dell’UNIONE ITALIANA CIECHI.