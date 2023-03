Brescia: Corsa Rosa

Il prossimo 5 marzo si svolgerà la 14° edizione della Corsa Rosa. Una storia iniziata nel lontano 2009 e arricchita negli anni sia da una sempre crescente partecipazione delle donne bresciane, sia dal contributo di Associazioni di donne (e non solo) che hanno collaborato con UISP Brescia nella preparazione e nell’organizzazione di un cosi? importante appuntamento.



Quest’anno abbiamo mantenuto la centralità del tema della lotta alla violenza sulle donne come obiettivo primario nel progetto sociale della nostra manifestazione; un tema all’ordine del giorno nel nostro paese nel quale purtroppo non si fa mai abbastanza per costruire una mentalità che porti al rispetto assoluto della libertà di vivere senza paure e timori. Dare “un calcio alla violenza” è stato ed è ancora uno degli obiettivi prioritari della Corsa Rosa.



Anche il TEMA della prevenzione in generale è da sempre uno dei motivi per il quale è nata la Corsa Rosa; la prevenzione che deve esser fatta anche in età giovanile e spesso non le viene data la giusta attenzione e considerazione, nonostante sia un tema delicato ed importante per un numero elevatissimo di donne anche nella nostra città.



Tante le tematiche, quindi, che riguardano l’universo femminile e tutte trovano posto e attenzione nella nostra grande manifestazione.

Le donne (e anche gli uomini) dell’UISP Comitato di Brescia sono gia? in corsa da settimane, con entusiasmo e con gioia, nell’organizzazione e nella preparazione di tutto ciò che serve per la buona riuscita della corsa.



Le iscrizioni sono già moltissime e siamo certi che anche quest’anno la Corsa Rosa contribuirà alla ripresa delle attività motorie e sociali nella nostra città e nella provincia di Brescia. La grande

partecipazione è, secondo noi, la dimostrazione più evidente della voglia delle donne di esserci e di testimoniare ancora una volta la volontà di tornare alla "normalità" e vivere la Città in sicurezza e in serenità.



INFORMAZIONI UTILI:

La Corsa Rosa 2023, corsa e camminata ludico motoria non competitiva, si terrà domenica 5 Marzo 2022, con partenza alle ore 10:30 ed arrivo in Piazza Vittoria. Il percorso è di circa 6 km nelle vie del centro storico della città?. Sul Percorso circa 60 volontari supervisioneranno i vari incroci con l’importantissimo supporto della Polizia Municipale di Brescia; alla partenza ed all’arrivo altri 40 volontari controlleranno che tutto si svolga correttamente mantenendo distanze e mascherine indossate.



Nei pacchi gara, oltre alla maglietta della Corsa Rosa, le partecipanti troveranno uno zainetto, una maglia tecnica della manifestazione e il pettorale della Corsa Rosa.

La quota di iscrizione e? di € 15,00.



Si premiano le prime 3 donne, le prime 5 bambine (fino a 13 anni) e i 5 gruppi piu? numerosi. Le prime a partire verso le ore 10:20 saranno le atlete e le accompagnatrici dell’UNIONE ITALIANA CIECHI.





ADOSBRESCIA aps Associazione Donne Operate al Seno; Associazione “CUORE DI DONNA”; Associazione Donne, Politica e Istruzioni; Associazione “Il mio Cuore Rainbow”; Associazione Carcere e Territorio; Centro Antiviolenza Casa delle Donne Cda Brescia; Commissione Pari Opportunità Comune di Brescia; Coordinamento Donne Pensionate Spi Cgil Cisl Uilp Uil Brescia; “Se non ora quando” Comitato di Brescia; Unione Italiana Ciechi di Brescia; ESA Educazione Salute Attiva; AN Volt Onlus; Il Cerchio degli Uomini e Paola Cammina con NOI, VOLONTARI X Brescia.