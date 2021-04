Una vacanza a casa propria non è più un lusso con le piscine di nuova generazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Per molti anni siamo stati abituati a pensare che la piscina fosse una cosa da ricchi, un oggetto prezioso che avrebbe fatto diventare la nostra casa un immobile di lusso, come quelli con piscine a picco sulle scogliere o sulla terrazza di un grattacielo. Nulla di più sbagliato! Il mercato della piscina sta vivendo negli ultimi anni una crescita senza precedenti a causa di vari motivi.



Oggi a casa lavoriamo, studiamo, ci alleniamo e per necessità o per piacere sempre più famiglie, con una piscina, trasformano il proprio giardino in un luogo di vacanza, una vera e propria stanza in più per rilassarsi, rigenerarsi e trascorrere del tempo per sé o con i propri cari. E proprio in questi giorni di inizio primavera, in cui le giornate si allungano e la voglia di stare all’aria aperta si fa più forte, una piscina in giardino può diventare un nuovo baricentro nel nostro stare in casa, dove tutto è diventato più fluido, modulare, senza soluzione di continuità tra il lavorativo e il personale. Una piscina si integra perfettamente in questo trend e in aiuto a quanti da sempre avrebbero voluto possederne una e oggi sentono questa esigenza più forte che mai, arrivano le piscine di nuova generazione di Piscine Desjoyaux, azienda che da oltre 60 anni realizza splendidi spazi azzurri per i propri clienti in tutto il mondo.



Le piscine Desjoyaux rivoluzionano il mercato, per il fatto che i suoi kit non rendono l’abitazione di lusso, che grazie all’assistenza della rete di show-room presente in tutta Italia non sarà necessario farsi carico di nessuna complicazione burocratica e che gli innovativi brevetti proposti da questa azienda evitano la necessità di interventi di manutenzione esterna e prevedono la presenza di un avveniristico sistema di microfiltrazione senza tubazioni, derivato dall’industria alimentare e rispettoso dell’ambiente, con un abbattimento dell’utilizzo della chimica, dei costi di energia elettrica e nessuno spreco di acqua.