Recruitment Day di Hilton: cercasi lavoratori da inserire nel settore dell’ospitalità. Appunto a marchio Hilton: già fissata al prossimo 5 febbraio la data dei colloqui (in presenza) con i candidati, in quattro città del Nord (Como e Venezia), Centro (Roma) e Sud Italia (Sorrento). “Siamo alla ricerca di persone motivate e appassionate da inserire nei principali reparti dei nostri hotel, quali food&beverage, front office, reservation e housekeeping. Sono inoltre disponibili diverse posizioni di stage per i più giovani che cercano una prima esperienza professionale”, fa sapere Fausto Ciarcia, direttore delle risorse umane per Hilton Italia.

Le posizioni aperte

Le opportunità sono anche bresciane: in questo caso i colloqui di selezione si svolgeranno a Como. In Viale Europa, in città, è infatti aperto l’hotel DoubleTree by Hilton Brescia, gestito in franchising da GDF Hotel, società costituita nel 2014 e che si occupa del reparto turistico-alberghiero del Gruppo Della Frera. Il GDF Hotel Group gestisce 5 hotel a marchio Hilton, per un totale di 796 camere: oltre al DoubleTree di Brescia anche il Grand Hotel Villa Torretta, DoubleTree Milano Malpensa, Hilton Garden Inn a Milano Nord e Milano Malpensa.

Queste tutte le posizioni aperte: si cercano 5 Chef de Partie (cucina), 4 camerieri di sala, un manager, 2 front office manager, 3 front office agent, 1 reservations agent, 1 GC&E sales, 6 facchini, 1 manutentore, 1 sales manager, 1 amministrativo. Ma ci sono anche 14 posti di stage nel front office e nelle F&B operations. Altre posizioni aperte negli altri hotel della penisola: da Roma a Venezia, da Porto Rotondo a Sorrento.

Come candidarsi

Per partecipare al Recruitment Day del prossimo 5 febbraio è necessario candidarsi alle posizioni di proprio interesse tra quelle disponibili sul portale dedicato all’evento, allegando il proprio curriculum aggiornato. Dopo che lo staff di LavoroTurismo, organizzatore dell’evento, avrà esaminato le candidature, i profili più in linea saranno invitati a tenere un breve colloquio telefonico. Successivamente, i candidati che avranno superato questa prima fase potranno sostenere il colloquio in presenza, a seconda della struttura scelta.