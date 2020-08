Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Gli oltre 190 negozi del Franciacorta Outlet Village sono una meta all’aria aperta ideale per vivere con leggerezza uno shopping in completa sicurezza, ritrovando quel piacevole momento di svago di cui tutti abbiamo bisogno in questo periodo. I clienti ritornano con fiducia a frequentare un villaggio che per molti versi appare più curato e ospitale e si nota anche la presenza di qualche turista estero, soprattutto tedeschi, svizzeri e nord europei che approfittano del periodo dei saldi estivi per il loro shopping.



Tante le novità al Franciacorta Outlet Village tra cui la più significativa è senz’altro l’apertura della boutique Furla sulla piazza principale del centro. Furla ha aperto un proprio monomarca al Village e propone borse, accessori e piccola pelletteria di alta gamma; è portavoce nel mondo di una cultura della qualità “made in Italy’” che gioca nelle varie collezioni con i colori dei prodotti, trasmettendo positività ed energia. Fondato a Bologna nel 1927 da Aldo Furlanetto, il gruppo Furla, è da sempre rivolto al futuro pur mantendo vivo il legame con le proprie radici, forte di una solida tradizione artigianale, un profondo senso della bellezza ed un design innovativo e di ricerca. Il Gruppo Furla è presente in 100 paesi, a sottolineare la sua vocazione internazionale con 490 negozi monomarca, che rende infatti il marchio particolarmente importante per la clientela estera che frequenta le località turistiche bresciane e che trova nel Franciacorta Outlet Village il luogo ideale per uno shopping vacanziero dalle forte connotazione Italiana.



Da segnalare inoltre anche le recenti aperture al centro franciacortino di Maria Grazia Severi, sofisticato brand per donna con capi pronto-moda realizzati interamente in Italia. Lusso, amore per la bellezza, immaginazione e visione sono le parole chiave che descrivono lo stile di un brand fortemente contempraneo; Parah con una proposta mare donna che è da sempre sinonimo di qualità ed eleganza; Sundek il brand californiano di costumi da bagno ispirati al mondo del surf e divenuto un’icona globale disegnata oggi in Italia. E tra un acquisto e l’altro consigliamo una pausa ristoratrice nel nuovo locale food l’Hamburgheria- Caffè Vergnano che affaccia sulla piazza ed una visita colta alla giocosa mostra d’arte contemporanea A Hero never dies dell’artista spagnolo Josè Molina. Gli oltre 190 negozi del Franciacorta Outlet Village si arricchiscono di nuove e prestigiosi brand che ampliano una già vasta e strutturata offerta commerciale in un luogo ospitale ed arioso ideale per vivere uno shopping in completa sicurezza.