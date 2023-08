Tutta Brescia in lutto: è morto Faustino Ferrari

È morto Faustino Ferrari, patron della Germani spa e grande sostenitore della Pallacanestro Brescia: aveva 84 anni. Ne danno notizia, a funerali avvenuti, i figli Itala e Mauro con Mariapaola, i nipoti Matilde, Pietro e Andrea: lascia anche la compagna Marisa, il nipote Daniele, Rita, Paola ed Elena.

La Germani spa

Faustino Ferrari aveva fondato la Germani nel 1965, avviando l'attività di autotrasporto su gomma per conto terzi, affiancato dal nipote Daniele dopo 10 anni: già a partire dagli anni Settanta Germani è una delle società leader sul mercato nazionale per il trasporto di sostanze chimiche liquide e solide. Nel 1995 entra a far parte del management anche Mauro, figlio di Faustino. Nel 2000 Germani cede parte delle quote ad Arcese Trasporti, dando inizio a un pluriennale rapporto: nel 2008 l'azienda cede il 70% del capitale al fondo d'investimento Wise, per poi riacquistarlo nel 2013. È del 2020 la partnership con la Trasporti Vecchi-Zironi, in tempi più recedenti nasce anche Germani West Africa. Il gruppo oggi fattura più di 100 milioni di euro l'anno.

La Pallacanestro Brescia

Nel mezzo, il grande basket. È dal 2016 che Germani entra nella famiglia della Pallacanestro Brescia, prima come sponsor e poi (dal 2020) come azionista di maggioranza del club. Così la società lo ricorda in una nota a firma della presidente Graziella Bragaglio: “Un dolore straziante – si legge –. È stato un mese dove Faustino ha espresso sino agli ultimi istanti il significato della vita, la forza nel resistere al destino avverso come sfida quotidiana, così come nello sport. Ci stringiamo a Mauro e a tutta la sua famiglia in questo momento difficile, ma consapevoli che noi, i nostri sostenitori, gli sponsor e la tifoseria saranno parte attiva al fine di ricordare e ringraziare per l'impegno e gli sforzi profusi”.