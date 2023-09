Tre fratelli creano un'azienda dal nulla, ora il fatturato vola a 1,8 milioni di euro

Un progetto vincente nato da un binomio potentissimo: passione e competenza. Fondata dai tre fratelli Righi: Federico, fisico laureato con lode all’università di Milano, Roberto, Industrial Designer e Laura, Graphic Designer, l'innovativa azienda Out Of è nata nel 2020 dalla loro profonda passione per gli sport outdoor.

Da subito, i tre giovani imprenditori hanno avuto un obiettivo importante: portare innovazione nel campo dell’ottica sportiva, arrivando così a presentare il primo prototipo di Electra, una maschera da sci con una lente a cristalli liquidi in grado di adattarsi alla luce in meno di 1 secondo, automaticamente e senza utilizzare batterie. Presentata su Mamacrowd.com, lanciando la loro prima campagna di crowdfunding, aveva velocemente raccolto 1 milione di euro dopo essere andata in overfunding ben 4 volte.

Un sogno che si realizza

"Nel 2020, appena chiusa la campagna, abbiamo prodotto e consegnato Electra, il primo prodotto sul mercato con la nostra tecnologia a cristalli liquidi, ma non solo". Racconta Federico Righi, Ceo dell’azienda. "Da quel momento siamo stati sommersi da richieste da parte di alcuni dei gruppi più grandi al mondo nei settori dei caschi da moto, del lusso, dell’ottica e dei dispositivi di protezione individuali".

Dal 2021 al 2022, l’azienda ha registrato una crescita del 160%, chiudendo il 2022 con un fatturato di 1.8 milioni di euro. Ad oggi conta 800 transazioni commerciali "business-to-business", corrispondenti a circa 1200 punti vendita e il trend di crescita è confermato anche per il 2023: "I nostri prodotti con lenti elettroniche hanno vinto i principali premi al mondo sia nel campo dello sport, come l’ISPO Award nel 2021, sia dell’ottica come il SILMO d’Or del 2022". Spiega Roberto Righi, CTO dell’azienda.

Nuovi uffici e progetti

Nella giornata di mercoledì 6 settembre, l’azienda ha inaugurato i nuovi uffici della sede di Brescia, presentando anche tre nuovi prodotti: un nuovo modello di occhiale da sole, le visiere per caschi da moto a tecnologia IRID, che hanno il potenziale di rivoluzionare il mercato dei caschi da moto e ultimi – ma non meno importanti – i primi prototipi di lenti oftalmiche con tecnologia IRID. Le varie applicazioni della tecnologia contano 6 brevetti già approvati ed estesi a livello internazionale.

A supporto al piano di crescita, Out Of ha avviato una seconda campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd.com che, nella prima settimana, ha già raccolto oltre 1,7 milioni di euro: "Investire in Out Of – conclude Federico Righi – vuol dire investire in una tecnologia che ha il potenziale di rivoluzionare interi settori, vuol dire diventare parte del futuro, perché quello che abbiamo fatto sino ad ora è solo l’inizio".