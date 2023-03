Collebeato: Artis protagonista dell’experience lab di Idalia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dal 27 al 31 marzo, a Lambrate, Artis sarà ospite dell’Experience Lab by Idalia, dove avrà l’opportunità di presentare le ultime collezioni e di esprimere al meglio la sua mission: proporre i rubinetti come nuovi ed entusiasmanti oggetti d’arredo. Martedì 28 marzo, dalle ore 18, il Direttore Commerciale & Marketing Fabio Brignone guiderà l’intervento “Artis si racconta: il percorso strategico”, volto a illustrare le azioni marketing-oriented mirate a implementare la presenza del brand nel settore dell’interior-design. La costante capacità di intrecciare nuove collaborazioni con gli studi di architettura e di muoversi attivamente nel panorama commerciale è, infatti, uno dei punti di forza dell’azienda bresciana. Seguirà la presentazione della collezione di rubinetteria emozioni da toccareda parte del presidente dell’Adi Luciano Galimberti, che ha firmato per Artis un programma costituito da 4 serie altamente innovative. Concluderà la serata l’art director Idalia Architetto Maurizio Molini, riepilogando la nuova concezione di show-room creata nel Lambrate Design District. Per iscriversi contattare idalia@idalia.it Lambrate Design District Via Gaetano Crespi, 9 20134 Milano - Italia