Nuovi macchinari ed edifici: azienda bresciana investe 15 milioni di euro

Utile netto a quota 12,8 milioni di euro, ricavi in crescita del 28% sull’anno precedente e arrivati a 165 milioni di euro, valore della produzione che oltrepassa i 176 milioni. Sono i numeri del bilancio consolidato 2022 di Busi Group - colosso specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi innovativi per la raccolta, la compattazione e il trasporto dei rifiuti - resi noti dal Giornale di Brescia.

Headquarter a Paitone, ma sedi anche a Rezzato e Pontevico oltre che nel cuneense, del gruppo fanno parte tre realtà produttive: la Bte, la Mec e la Omb Technology. Da tempo registra notevoli e costanti aumenti dei volumi di vendita - recentemente ha anche acquisito il 25% della Bsa, azienda veneta attiva nel comparto dello spazzamento stradale - ogni anno distribuisce circa 20 mila prodotti su 80 mercati nel mondo. Conta inoltre circa 400 dipendenti e 300 mila metri quadri di superficie produttiva distribuiti tra i diversi stabilimenti. Una posizione ottenuta anche e soprattutto investendo sul miglioramento e la continua innovazione della propria gamma di prodotti.

Proprio per aumentare e migliorare la produttività negli ultimi due anni sono stati investiti oltre 15 milioni di euro in macchinari, tra cui impianti robotici per la saldatura e macchine per il taglio laser. Investimenti che proseguiranno nel biennio 2023-2024: oltre 10 milioni di euro saranno destinati alla realizzazione di nuovi edifici e stabilimenti, oltre che alla ricerca e allo sviluppo e all’acquisto di nuove attrezzature. Tra gli interventi programmati anche l’installazione di altri impianti fotovoltaici negli stabilimenti di Paitone, Pontevico e Rezzato.