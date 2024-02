Al lavoro sul lago: si cercano undici nuovi dipendenti

Un pilota motorista, sei assistenti di bordo, tre operatori, un collaboratore d'ufficio. In totale fanno undici posizioni aperte, presso la società Navigazione Lago d'Iseo. Tutti i bandi sono aperti fino al 26 febbraio. Il personale è necessario per gestire al meglio la navigazione a bordo delle 14 imbarcazioni in servizio sul Sebino. Nel periodo estivo complessivamente il personale ammonta a 55 dipendenti.

Tutti i dettagli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito della società, a partire da questo indirizzo.