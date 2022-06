Antares Vision ed Edgyn insieme: una partnership per l’autenticazione dei prodotti farmaceutici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Antares Vision Group, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati, ed Edgyn, leader nello sviluppo di soluzioni di brand protection, che ha brevettato la tecnologia di digital fingerprinting Adfirmia, hanno annunciato oggi una partnership strategica con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento nel mondo con la soluzione più innovativa per l’ autenticazione di prodotti e la protezione dei brand per l’industria farmaceutica. La partnership combina le tecnologie innovative di autenticazione e tracciabilità delle due Società.

La soluzione di digital fingerprinting Adfirmia di Edgyn, applicata ad oltre 1,7 miliardi di prodotti dal 2014, crea una “impronta digitale” unica per ogni confezione: una firma invisibile e non rilevabile, basata sulle caratteristiche fisiche di ogni prodotto. Antares Vision Group porta la sua esperienza nella connessione tra prodotti fisici e piattaforme digitali lungo l’intera supply chain, dalla produzione alle linee di confezionamento sino alla rete di distribuzione, con un ecosistema di soluzioni per la digitalizzazione dei prodotti, la serializzazione, la trasparenza della supply chain e per il dialogo con il consumatore. Antares Vision Group integrerà la soluzione Adfirmia di Edgyn nelle sue applicazioni di linea, cloud e mobile, fornendo ai clienti nuovi ed esistenti la tecnologia di autenticazione più innovativa presente sul mercato, oltre ai software di tracciabilità già disponibili.

Aurélien Tignol, Ceo di Edgyn, ha dichiarato: “La partnership si concretizza in un momento cruciale per l'industria farmaceutica; le aziende hanno compreso che serializzazione e tracciabilità possono essere ulteriormente potenziate con soluzioni di autenticazione, per ridurre la contraffazione e la falsificazione dei prodotti. Antares Vision Group, con una copertura del mercato molto estesa e la sua solida reputazione, è il partner ideale per accelerare l'implementazione della nostra soluzione, e offrire a tutta l’industria farmaceutica, su scala globale, la soluzione più sicura, interconnessa e non intrusiva per l’identificazione digitale e per la protezione del brand”. Aurélien Tignol dichiara che la partnership creerà anche nuove opportunità, sfruttando il coinvolgimento dei consumatori e la rassicurazione dei pazienti, incentivando le persone a segnalare prodotti sospetti, semplicemente utilizzando un'app sui loro smartphone.

"La nostra soluzione Adfirmia e le capacità delle soluzioni di Antares Vision Group consentiranno agli utenti finali di essere coinvolti nella lotta alle contraffazioni", ha affermato. Questa partnership porterà il crowdsourcing ad un livello successivo: le persone potranno contribuire attivamente a rendere più sicura la supply chain. Inoltre, potranno essere potenziati anche gli aspetti logistici e organizzativi nonché la protezione del brand delle aziende farmaceutiche. Emidio Zorzella, Presidente e Co-Ceo di Antares Vision Group, conferma: “Il nostro impegno a garantire la sicurezza delle persone, dei prodotti, dei brand e del pianeta, rappresenta il driver di questa partnership. Le nostre aziende sono ampiamente focalizzate a proteggere il consumatore finale, attraverso la più innovativa tecnologia di autenticazione del prodotto, consentendo una trasparenza completa della supply chain. Insieme, Edgyn e Antares Vision Group forniranno la migliore soluzione per l’autenticazione, proteggendo la filiera farmaceutica, contro la contraffazione e salvaguardando le persone".